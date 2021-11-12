В Евросоюзе призвали Россию повлиять на Лукашенко в связи с миграционным кризисом

В Евросоюзе призвали Россию повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Евросоюза Петер Стано.

«Между управляющими элитами в России и Белоруссии выставлены очень тесные отношения. Что бы белорусский режим ни делал, он имеет сильную поддержку Москвы, поэтому мы призываем российские власти использовать свое влияние, которое они имеют на Лукашенко и заставить его прекратить эту неправомерную, незаконную, опасную, бесчеловечную деятельность. В конечном итоге он использует живых, уязвимых людей в качестве инструмента для достижения собственных политических целей», — сказал он.