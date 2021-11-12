Официальный представитель ЕС Стано: Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии грозит обернутся гуманитарным кризисом

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС грозит обернутся серьезным гуманитарным кризисом для всей Европы. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Евросоюза Петер Стано.

«Ситуация грозит обернутся серьезным гуманитарным кризисом и уже сейчас является огромным нарушением международного права, потому как Лукашенко превращает людей в инструмент и оружие, чтобы достичь своих политических целей, в чем бы они не заключались. Это не является проблемой между Польшей и Беларусью или между Литвой и Латвией и Беларусью. Это проблема между Беларусью и международным сообществом, потому что Лукашенко нарушает международные договоры в области прав человека, и это является предметом беспокойства для Верховного межгосударственного, каким является ООН», — сказал он.