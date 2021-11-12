Генпрокуратура пояснила, в связи с чем подала в Верховный суд иск о ликвидации общества «Мемориал»

В ведомстве считают, что организация грубо и неоднократно нарушала конституцию и при этом скрывает свой статус иноагента. О том, что иск подается на основании закона об иноагентах, ранее говорил «Эху Москвы» и председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский.

«Мемориал*» был основан как международное историко-просветительское общество и правозащитное объединение в конце восьмидесятых академиком и правозащитником Андреем Сахаровым.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры назначено на 25-е ноября.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.