Официальный представитель ЕС Стано: Лукашенко занимается противоправной незаконной торговлей людьми

По словам официального представителя Евросоюза Петера Стано, в контексте миграционного кризиса президент Белоруссии Александр Лукашенко занимается противоправной незаконной торговлей людьми. Об этом официальный представитель Европейского союза Петер Стано сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть много способов, которые можно применить и которые мы сейчас обсуждаем с партнерскими странами, которые тоже не хотят, чтобы на них смотрели в мире или даже их собственные авиакомпании, как на государство, которое используют для таких незаконных действий. Потому что то, что делает Лукашенко, это противоправная незаконная торговля людьми, которая противоречит международному праву и тем договорам, которые подписала сама Беларусь. Это по-настоящему прискорбно и, я думаю, что никто в мире не хочет содействовать Лукашенко в этой бесчеловечной и незаконной деятельности», — сказал он.

Среди мер, которые могут применить страны происхождения мигрантов для безопасности своих граждан, П.Стано назвал «усиленные проверки в аэропортах в координации с авиакомпаниями, проверка бэкграунда пассажиров, удостоверения конечного пункта путешествия, проверка того, как они путешествуют, проверка на предмет потенциального превращения их в мигрантов».