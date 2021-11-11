На Байкале могут запретить продажу бытовой химии с содержанием фосфатов более 5%

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии, бывшим министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным. Авторы инициативы обосновывают ее растущим уровнем загрязнения байкальских вод.

В Роспотребнадзоре документ одобрили, а вот в Минприроды выступают за еще более радикальный вариант – запретить на прилегающих к Байкалу территориях продажу синтетических средств с любым содержанием фосфатов.