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23:05, 11 ноября 2021

Исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен проректор вуза Андрей Хамров, объявили в Минобрнауки

Ранее ректор ВУЗа Наталья Починок уволилась по собственному желанию, после того, как еще летом ее временно отстранили от работы на фоне внеплановой проверки деятельности РГСУ. Проверку эту начали по факту жалоб неких студентов на учебный процесс и состояние общежитий. Также у министерства возникли вопросы к декларации о доходах Починок.


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