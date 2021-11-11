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Эксклюзив Эха 22:50, 11 ноября 2021

Представитель ЕС: Решение о санкциях из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией появится в ближайшее время

Решение о санкциях ЕС в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией будет принято в самое ближайшее время. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Евросоюза Петер Стано.

«Что касается санкций, этот вопрос находится в сфере компетенции стран-участниц ЕС. Все 27 стран обсуждают, в каком виде будут приняты санкции – это решение будет принято скоро. Так что речь не о месяцах, а о самом ближайшем времени. Я воздержусь от обсуждения каких-либо деталей по санкциям, потому что дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются и являются конфиденциальными. скажу только, что цель санкций – изменить поведение тех, против кого санкции вводятся», — сказал он.
П.Стано также отметил, что ведутся переговоры со странами, откуда мигранты прибыли на границу с Евросоюзом.

«В дополнение к этому мы используем политические контакты вместе с международными партнерами, и, я думаю, что в данном случае ключевым аспектом является наше сотрудничество со странами происхождения мигрантов и стран транзита, чьих людей и инфраструктуры, включая аэропорты, использует как инструмент в своих целях режим Лукашенко. Сейчас мы ведем активные переговоры с 10 странами, пытаюсь донести до них информацию о том, то происходит. Обсуждаем с ними меры, которые они могут предпринять, чтобы помочь нам остановить Лукашенко от вывоза под ложным предлогом о том, что им будет легко попасть через Беларусь в ЕС». – заключил он.


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