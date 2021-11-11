Канцелярия президента Польши: «Турецкие авиалинии» обещали не брать на борт Стамбул-Минск граждан Ирака, Сирии, Йемена

В канцелярии президента Польши объявили, что «Турецкие авиалинии» обещали не брать на борт своих самолетов Стамбул-Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Ранее именно Турция, а также ОАЭ, Сирия и Ирак называлась в Брюсселе как основные страны, через которые мигранты из стран Ближнего Востока стекаются в Белоруссию, чтобы оттуда попытаться нелегально прорваться в Евросоюз. Пропускать их туда режим Александра Лукашенко начал с лета этого года в отместку за введенные против его режима ранее западные санкции. В Брюсселе это называют актом гибридной войны и государственного терроризма.