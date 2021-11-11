Украина начала массированную переброску войск и авиации к границам с Белоруссией на фоне миграционного кризиса в этой стране. Об этом объявил во время рабочего визита в приграничную Волынскую область глава МВД Денис Монастырский. По его словам, к охране рубежей привлекут дополнительно порядка 8,5 тысяч человек и 15 вертолетов.
2021-11-11T22:34:23+03:00
2021-11-11T22:34:23+03:00
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22:34, 11 ноября 2021
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