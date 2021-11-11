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Эксклюзив Эха 22:16, 11 ноября 2021

Официальный представитель ЕС: Лукашенко использует миграционный кризис, чтобы прикрыть политические репрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует миграционный кризис, чтобы прикрыть политические репрессии в Белоруссии. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Евросоюза Петер Стано.
«К сожалению, ситуация продолжает оставаться такой, что на границе сейчас присутствует огромное число людей, которых там удерживают белорусские силы, заставляя их фактически или незаконно пересечь границу ЕС или предотвращая их от возвращения на территорию Белоруссии, откуда они пришли. Так что ситуация не изменилась. Это очень плохая ситуация по двум причинам. Во-первых, это гуманитарный аспект. Эти люди находятся на улице, и погода только ухудшается. Вторая причина заключается в том, что мы видим, как отдельно взятое государство использует людей в политических целях. Режим Лукашенко превращает людей в инструмент для достижения политических целей, которые я даже не знаю, в чем заключаются. Но очевидно, он хочет подорвать Евросоюз и создать давление на ЕС, создавая и руководя искусственным миграционным кризисом, чтобы прикрыть все, что сейчас происходит внутри Белоруссии: политические репрессии, нарушение прав белорусов режимом Лукашенко», — сказал он.


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