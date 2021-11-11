Двоюродный брат бойца Хабиба Нурмагомедова стал фигурантом уголовного дела из-за наезда на полицейского в Дагестане

За это может грозить до пяти лет колонии.

Полицейский получил ушибы средней тяжести, но госпитализация ему не понадобилась. На него наехала машина, в которой находился родственник бойца смешанного стиля Усман Нурмагомедов. Был ли он за рулём – пока неясно, это выяснят. Всё случилось около аэропорта в Каспийске, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе управления Следственного Комитета по Дагестану. Там уточнили, что на машине не было номеров и тонировки. Полицейский пытался остановить Тойоту Камри, водитель сбил оградительный барьер поста и наехал на силовика.

После случившегося Усман Нурмагомедов улетел в Москву, где его сразу задержали в аэропорту Шереметьево. Вместе с другом, который был в машине, его вернут в Дагестан, где пройдёт суд. Дело возбудили по статье о насилии, не опасного для жизни, в отношении представителя власти. Родственник Хабиба Нурмагомедова тоже боец смешанных единоборств. На его счету 14 боев и ни одного поражения, напоминает ТАСС.

Следствие по данным ряда СМИ намерено добиваться ареста двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.