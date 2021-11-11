Россия стремительно увеличивает отрыв от Кипра во втором тайме отборочного матча на чемпионат мира по футболу

После гола Александра Ерохина в первом тайме футболисты забили в ворота противника еще три мяча – Федор Смолов на 55-й минуте, Александр Мостовой на 56-й и Алексей Сутормин на 62-й.

При этом во время первого тайма на трибунах петербургского стадиона «Газпром-Арена» болельщики устроили драку. Участников разняли силами других болельщиков.

На данный момент Россия занимает первое место в своей группе. Если команда побеждает в сегодняшнем матче, то она гарантированно проходит на мировое первенство, которое пройдет в конце следующего года в Катаре. В случае проигрыша или ничьей, выход будет зависеть от результата отборочного матча с Хорватией и так называемых стыковых матчей.