России нет в списке стран, в отношении которых ЕС собирается ввести санкции в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Евросоюза Петер Стано.

«Сейчас мы мониторим порядка 30 стран, в отношении которых есть подозрение, что они вовлечены или могут быть вовлечены в эту нелегальную схему заманивания и переброски людей со стороны Лукашенко – где есть прямые рейсы, реклама и тому подобное. Из этих стран в первую очередь нас интересует десять, с которыми мы уже работаем напрямую, на которые считаем необходимым воздействовать. Россия не в этом списке. И есть еще 20 стран, где мы пока просто наблюдаем, кто, возможно, может как-то способствовать… Но никаких конкретных фактов пока нет, и мы просто наблюдаем», — сказал он.

Польские власти утверждают, что располагают информацией о причастности «Аэрофлота» к миграционному кризису на белорусских границах. В Москве отвергают обвинения и говорят об ответных санкциях в случае ограничений со стороны Евросоюза в отношении «Аэрофлота».