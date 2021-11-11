ОАК готовится в следующем году сертифицировать вип-версию самолета Sukhoi Superjet

В разработку люксовой версии лайнера корпорация «Ростех» вложила почти миллиард рублей. Предполагается, что на борту будет душевая кабина, встроенный трап и интернет, а дальность полета позволит добираться без дозаправки из Москвы во Владивосток (у обычных суперджетов – вдвое меньше).

Опытный образец этого самолета сегодня прилетел из Москвы в Дубай для участия в авиасалоне в рамках выставки Dubai EXPO.



Стоимость будет зависеть от выбранной заказчиком конфигурации салона, даже примерные рамки пока не раскрываются. Также пока неизвестны точные даты начала поставок.