Меркель в телефонном разговоре с Путиным обвинила Минск в искусственном обострении ситуации с мигрантами

Уходящая канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обвинила Минск в искусственном обострении ситуации с мигрантами на границе с Польшей и Литвой. Там скопились несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока.

Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина рассказал в эфире «Эха», что мигранты на польско-белорусской границе пока ведут себя тихо, но их становится больше.

Режим Александра Лукашенко начал пропускать мигрантов через свою территорию с июня в отместку за введенные против него санкции.