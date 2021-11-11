В Верховный суд поступил иск Генпрокуратуры о ликвидации центра «Мемориал*». Соответствующее заседание назначено на 25 ноября. В связи с чем организацию требуют ликвидировать – пока не уточняется.

Журналист Максим Шевченко сказал в эфире «Эха», что «Мемориал» неудобен российским властям.

«Это Генпрокуратура празднует двухсотлетие Достоевского. В день двухсотлетия закрыть тех, кто пишет современные «Записки из Мертвого дома», а «Мемориал» именно этим и занимается, потому что везде, где я сталкивался с «Мемориалом», они оказывали помощь людям, которые находятся под следствием под тяжелыми обвинениями – на Кавказе, например. «Мемориал» остается единственной организацией, которая не боялась приходить на помощь там, где другие адвокаты отказывались по разным причинам. Это главная вина «Мемориала»: то, что он лезет в современную тюрьму, современный ГУЛАГ и там говорить и делать нечто, что идет вразрез с мнением тех, кто этот ГУЛАГ организует. Именно за это «Мемориал» и репрессируют: за его доклады о правах человека в разных регионах», — сказал Шевченко.

«Мемориал» был основан в конце восьмидесятых академиком и правозащитником Андреем Сахаровым, как международное историко-просветительское общество и правозащитное объединение. После принятия закона об иноагентах Минюст внес организацию в реестр одной из первых.

* Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.