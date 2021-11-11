Авиакомпания «Аэрофлот» технически готова к введению коронавирусных QR-кодов для авиапассажиров

Об этом агентству ТАСС рассказал официальный представитель компании Михаил Демин. О разработке соответствующего законопроекта на федеральном уровне сегодня объявили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Также коды для вакцинированных и переболевших предлагают ввести в общепите и магазинах. Другие участники рынка испытывают по этому поводу меньше энтузиазма: говорят о необходимости переходного периода, либо, как утверждают в авиакомпании S7, пассажиропоток в случае введения кодов упадет на 50%.