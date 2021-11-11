В Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная писателю Федору Достоевскому

Главным экспонатом станет единственный прижизненный портрет литератора работы Василия Перова, написанной по заказу Павла Третьякова.



Сегодня исполняется 200 лет со дня его рождения. 2021 был объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского. Ранее сегодня открытие нового музея Достоевского в Москве посещал президент России Владимир Путин.