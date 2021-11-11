Авиакомпания «Аэрофлот» пригрозила судом в ответ на обвинение в доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию

В пресс-службе компании поясняют, что информация агентства Bloomberg о возможных санкциях Брюсселя против перевозчика может негативно сказаться на операционной и финансовой деятельности компании.

Также ранее сегодня в «Аэрофлоте» подробно объясняли, почему непричастны к перевозке нелегалов. Говорилось об отсутствии как прямых, так и чартерных рейсов в такие города, как Багдад и Дамаск. Также перевозчик приводил статистику транзитных пассажиров в Минск через Москву из всех городов. Их количество исчисляется единицами и десятками.