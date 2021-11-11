В Петербурге обжаловали перевод под домашний арест вдовы убитого рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). С соответствующим иском во второй апелляционный суд обратилась прокуратура после того, как Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения вдове убитого Марине Кохал, которая одновременно является основной подозреваемой. Она сидела в СИЗО с июля прошлого года. Под домашний арест суд согласился перевести ее, отметив, что «следствие приняло затяжной характер».
2021-11-11T20:04:01+03:00
2021-11-11T20:04:01+03:00
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20:04, 11 ноября 2021
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