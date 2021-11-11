Секс-туристы разрушают экосистему Канарских островов, — выяснили ученые университета города Лас Пальмас де Гран-Канария. На острове Гран-Канария отдыхающие любят уединяться в прибрежных дюнах, где оставляют после себя мусор, который губит животных. Например, ящерицы нередко принимают использованные презервативы за медуз и едят их, что оканчивается печально, при том, что многие виды животных на островах не встречаются больше нигде в мире.