Официальный представитель ЕС опроверг сообщения о том, что в Брюсселе готовятся ввести санкции в отношении «Аэрофлота»

Официальный представитель Евросоюза Петер Стано в интервью «Эху» опроверг сообщения о том, что в Брюсселе готовятся ввести санкции в отношении «Аэрофлота» за переброску мигрантов из стран Ближнего Востока к белорусско-польском и белорусско-литовской границе. По его словам, деятельность России в контексте этого кризиса в Брюсселе пока лишь мониторят. Отвергают причастность «Аэрофлота» к ситуации как в российском МИДе, так и в Кремле.

Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против режима Александра Лукашенко уже на следующей неделе.

Заместитель главного редактора московского центра Карнеги Максим Саморуков считает, что кризис с мигрантами несколько преувеличен. Ситуация очень раздута медийным вниманием и постепенно сойдет на нет, считает Саморуков.