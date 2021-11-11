Генпрокуратура потребовала ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал*». Соответствующий иск подан в Верховный суд. В организации назвали решение политическим.

В иске говорится о многочисленных нарушениях закона об иностранных агентах, которые, как считают в генпрокуратуре, допускали правозащитники «Мемориала». Надзорное ведомство добивается закрытия организации. Иск Верховный суд рассмотрит через две недели.

Законных оснований для ликвидации нет, решение политическое, сказали в «Мемориале». Там подчеркнули, что закон об иноагентах задумывался для расправы с независимыми организациями, он должен быть отменён. «Мемориал» много лет занимается исследованиями политических репрессий в СССР и современной России.

Минюст признал правозащитный центр иноагентом ещё в 2014 году. Спустя пару лет та же участь постигла «Международный Мемориал». Последние годы правозащитников буквально завалили исками. Общая сумма штрафов, прежде всего, за отсутствие маркировки иноагента на сайте и соцсетях превысила шесть миллионов рублей. Недавно на «Мемориал» напали около 30 молодых людей, сорвав показ фильма о Голодоморе. Вскоре приехала полиция, которая несколько часов не выпускала посетителей и сотрудников на улицу.

Правозащитник Зоя Светова считает, что ликвидация «Мемориала» — символическое событие перехода России к тоталитарному обществу. «Иск генеральной прокуратуры в Верховный суд о том, что нужно ликвидировать организацию международный «Мемориал» – я бы сравнила эту новость с государственным переворотом. Международный «Мемориал» – это самая известная правозащитная, просветительская организация в России. Это народное достояние России. Если ее ликвидирует, то Россия полностью станет тоталитарным государством, потому что это та организация, которая напоминает о сталинском режиме, о советском тоталитарном режиме. Она возникла как раз в России после перестройки, когда мы все вроде бы стали жить в демократическом государстве. Если Верховный суд на это решится, он себя дискредитирует полностью. Это очень символическое событие, которое скажет всем здравомыслящим людям в России и в мире о том, что Россия фактически расписалась в том, что она возвращается к тоталитарному режиму, что здесь нет никакой демократии», — сказала она.

Попытки представителей «Мемориала» обжаловать штрафы в судах потерпели неудачу.

* российские власти считают иноагентом Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.