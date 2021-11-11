Фигуранты дела «Седьмой студии» полностью погасили иск министерства культуры по делу о хищении бюджетных средств

Ведомству компенсировали без малого 129 миллионов рублей. Также режиссер Кирилл Серебренников оплатил назначенные ему вместе с условным сроком штраф в 800 тысяч рублей. В связи с этим, с имущества Серебренникова сняли арест.

Кроме Серебренникова по этому делу проходили другие руководители «Седьмой студии» — Алексей Малобродский, Юрий Итин и экс-чиновница Минкульта Софья Апфельбаум. Никто из них своей вины не признал.

Выплатить многомиллионную сумму по иску министерства культуры требовал Мещанский суд Москвы. По версии следствия, именно столько потеряло государство из-за действий режиссера Кирилла Серебренникова и других причастных к театральному проекту по популяризации современного искусства. Выделенные на него бюджетные деньги, как счел суд, были украдены.

После выплаты суммы арест с имущества фигурантов дела «Седьмой студии» сняли. Помимо требования компенсировать ущерб их оштрафовали по уголовному делу на разные суммы. На тот момент художественный руководитель «Гоголь-центра» Серебренников свои 800 тысяч рублей тоже уже выплатил. В поддержку Серебренникова и его коллег после начала его уголовного преследования развернулась широкая общественная кампания.

Дело «Седьмой студии» расследовали более четырех лет, почти половину из которых режиссер Кирилл Серебренников провел под домашним арестом.