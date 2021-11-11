Противоречивая информация приходит из Грузии в связи с голодовкой арестованного бывшего президента Михаила Саакашвили

После сообщений агентства ТАСС со ссылкой на адвоката заключенного о том, что он прекращает голодовку с учетом требований ЕСПЧ, появились более поздние сообщения о том, что он лишь готов это сделать, но только при условии, что его госпитализируют в гражданскую клинику. Это условие прекращения голодовки ставилось Саакашвили с самого начала.