Противоречивая информация приходит из Грузии в связи с голодовкой арестованного бывшего президента Михаила Саакашвили

После сообщений агентства ТАСС со ссылкой на адвоката заключенного о том, что он прекращает голодовку с учетом требований ЕСПЧ, появились более поздние сообщения о том, что он лишь готов это сделать, но только при условии, что его госпитализируют в гражданскую клинику. Это условие прекращения голодовки ставилось Саакашвили с самого начала.
2021-11-11T18:34:02+03:00
2021-11-11T18:35:36+03:00
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18:34, 11 ноября 2021
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