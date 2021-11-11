Против американского актера Алека Болдуина подали первый судебный иск из-за недавней стрельбы на съемочной площадке

В Верховный суд Лос-Анджелеса обратился глава команды осветителей съемочной группы Сергей Светной. Он утверждает, что пуля пролетела рядом с ним и попала в оператора, которая скончалась у него на руках. Произошедшее, по его словам, оставило глубокий эмоциональный след и запомнится ему навсегда.

Всего в иске помимо людей, в числе которых и сам стрелявший, голливудский актер и продюсер фильма Алек Болдуин, фигурирует и несколько компаний. Их всех истец обвиняет в халатности. По словам Светного, на площадке находился только один человек, который отвечал за оружие. Он не имел большого опыта работы. В трагедии, как считает осветитель, частично виноват и сам Болдуин, который не проверил пистолет перед использованием. Ранения, помимо оператора, получил и режиссер картины. Его госпитализировали, но выписали из больницы уже через несколько часов.

После случившегося несколько десятков американских кинооператоров потребовали запретить использовать во время съемок настоящее оружие. При этом сам Болдуин называет трагедию одним случаем на триллион.

Власти пока никому обвинения не выдвигали и продолжают расследование случившегося. Окружной прокурор не исключил, что уголовное дело может коснуться и самого актера Алека Болдуина.