Роскомнадзор составил первый протокол за мат и демонстрацию секса в кино

Штраф, по данным газеты «Ведомости», выписан онлайн-платформе Megago. Он связан с фильмом отечественного производства под названием «Никто не знает про секс». Картине в 2006 году при выдаче прокатного удостоверения была присвоена возрастная категория 16+.

Генеральный директор Megogo Виктор Чеканов рассказал, что при маркировке фильма видеосервис ориентировался именно на документы министерства культуры. Сейчас мат в картине уже заглушен, ей присвоено ограничение 18+, однако руководителя компании все равно вызвали в Роскомнадзор.

«Ведомости» уточняют, если штраф выписан директору, то его сумма не превысит 400 тысяч рублей, а если юридическому лицу, то компании придется заплатить до 1 миллиона. Чеканов отказался комментировать, кому именно адресован протокол.

Издание уточняет, что помимо Megago, аналогичные требования по удалению мата и постельных сцен в фильмах получили онлайн-кинотеатры ivi и Kion, а также сервис Start. В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили, что в отношении одного из онлайн-кинотеатров будут применены санкции.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор может запретить онлайн-платформам показ фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями.