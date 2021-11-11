Суд над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом пройдёт в Подмосковье

Этого требовала Генеральная прокуратура. Верховный суд России удовлетворил ходатайство гособвинителей и постановил, что рассмотрение дела против бывшего главы Хабаровского края должно пройти в Люберецком городском суде с участием присяжных заседателей. Сам Сергей Фургал просил провести заседания в Хабаровске, но Верховный суд усомнился, что в таком случае рассмотрение процесса пройдёт объективно. Генеральная прокуратура подчёркивала, что на Дальнем востоке бывший губернатор через свои связи сможет надавить на судью и общественное мнение. Также в ведомстве напомнили и о массовых протестах, которые начались в Хабаровске после ареста политика.

Почему бывшего Фургала будут судить в Московской области, а не в столице, где его держат сейчас, в сообщении не уточняется. Экс-губернатор находится в СИЗО «Лефортово» уже больше года. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского, которые произошли более 15 лет назад. Также родственники убитых требуют от Фургала полтора миллиарда рублей за моральный ущерб.



Суд сегодня продлил арест экс-губернатора и его имущества еще на полгода.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем почти два года. До этого был депутатом Госдумы от партии ЛДРП. Вины он не признаёт.