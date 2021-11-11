В Чечне предложили законодательно запретить СМИ упоминать национальность людей, причастных к совершению преступлений

Незадолго до этого руководитель республики вступил в дискуссию по этому вопросу с главным редактором телеканала RT и её раскритиковал. В Госдуме на инициативу чеченских парламентариев пока не реагировали.

Поправки к закону о СМИ подготовил председатель чеченского парламента. В пояснительной записке сказано, что за упоминание национальности и вероисповедания тех, кто причастен к преступлениям, нужно предусмотреть административную ответственность. Распространение этих сведений, по словам Магомеда Даудова, оскорбляет национальные и религиозные чувства честных и добропорядочных граждан, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. Введение запрета на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности председатель парламента Чечни объяснил необходимостью сохранить мир в России между разными нациями, религиями и конфессиями.

Стоит напомнить, что появлению документа предшествовал громкий скандал из-за упоминания в СМИ национальности нескольких азербайджанцев, которые в Новой Москве напали на отца с 4-летним сыном. Ребёнка ударили по щеке, его отца избили. После этого у себя в Телеграм главный редактор канала RT Маргарита Симоньян осудила молодых людей с Кавказа и предположила, что из-за такого поведения снова вернут институт прописки и начнут массово проверять регистрацию у всех приезжих. Рамзан Кадыров возмутился. Глава Чечни потребовал от Симоньян и других журналистов не упоминать кавказцев направо и налево и проверять информацию перед тем как её обнардовать. Главный редактор RT сказала, что делает это всегда. Позже Кадыров сообщил, что помирился с Симоньян, поговорив с ней по телефону.

Предложение запретить СМИ называть национальность и вероисповедание тех, кто причастен к преступлениям избыточное, сказал «Эху» секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов.

Аналогичный проект закона тот же самый парламент Чечни с подачи Кадырова вносил шесть лет назад, Госдума его отклонила. Ещё раньше Владимир Путин поддержал идею в то время спикера Мосгордумы Владимира Платонова о законодательном запрете упоминания в СМИ национальности преступников под угрозой санкций вплоть до закрытия. Президент тогда сказал, что национальность правонарушителя не имеет значения.