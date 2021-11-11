Краснодарский суд сегодня не стал рассматривать по существу дело политика Андрея Пивоварова

Его обвиняют в деятельности нежелательной организации.

Журналистов на сегодняшнее заседание не пустили, несмотря на заранее поданные заявления об аккредитации. Сначала им сказали, что виной всему ковидные ограничения, а затем кто-то из приставов обмолвился, что сотрудники прессы, дескать, слишком громко говорили в коридоре. Но в зал все-таки допустили маму Андрея Раису Тюрикову, которая после процесса сказала, что её сын чувствует себя хорошо.

Следователь, кстати, не давал ей ни видеться с сыном, ни говорить по телефону все эти полгода, пока Пивоваров сидит под арестом. Теперь этот вопрос в ведении судьи, и ей уже подали ходатайство о разрешении свиданий.

Сам Андрей Пивоваров сегодня выступил в суде с речью, в которой вновь сказал, что его дело политическое. В качестве доказательств его участия в деятельности нежелательной организации приводятся три десятка постов в Facebook’e. При этом вместе с ним в спецблоке СИЗО сидят бандиты и убийцы, а чиновников, которых обвиняли в масштабных хищениях, суды отпускают под домашний арест.

Защитник Сергей Бадамшин попросил суд перенести слушания из Краснодара в Петербург. Решение по этому ходатайству, как ожидается, вынесут уже на следующей неделе.

Андрею Пивоварову грозит до 6 лет колонии.