Сотрудники ООН сегодня доставили помощь мигрантам на польско-белорусской границе

Пресс-секретарь МИДа Польша Лукаш Ясина рассказал в эфире «Эха», что беженцы пока ведут себя спокойно, при этом их становится больше. Лукаш Ясина добавил, что Польша предлагала Белоруссии организовать гуманитарный конвой для мигрантов, но согласия не получила.

При этом руководитель Белоруссии Александр Лукашенко угрожает Европе перекрыть транзит газа в случае введения новых санкций. В Брюсселе заявили, что не позволят Лукашенко действовать угрозами. Белорусский лидер использует мигрантов в качестве оружия мести, считают некоторые западные издания.

В 2016 году аналогичная ситуация складывалась вокруг санкций ЕС в отношении России из-за ее незаконных действий на Украине: тогда Москва оказала содействие миграционным потокам по «арктическому пути» в Финляндию, разблокировав для беженцев дороги в своем сильно милитаризированном приграничном регионе, пишет издание «Форбс». Евросоюз, призывает автор статьи, должен быть готов дать этому жесткий отпор, работая с другими государствами и авиакомпаниями и координируя стратегию санкций с США.

Журнал Bild пишет в связи с этим о возрастающей опасности военной эскалации на белорусско-польской границе, сообщая о случаях вторжения приграничных подразделений Лукашенко на территорию соседнего государства-члена ЕС. Варшава имеет доказательства того, что белорусская пограничная служба открыто способствует массовым переходам через границу. Почти вся организация и логистика перемещений мигрантов по территории страны осуществляется Минском — от предоставления гостиниц до транспортировки до границы, предоставления палаток и продовольствия в приграничной зоне. Беженцы, доставленные в Беларусь государственными бортами, не могут улететь назад ни обратными, ни регулярными рейсами. Они «находятся в ловушке. Цель: заставить беженцев проникнуть в Европу» (перевод сайта «Инопресса»).

Французская «Монд» цитирует слова польского премьера Моравецкого, назвавшего Путина «заказчиком» этой миграционной волны и напрямую обвинившего Беларусь в «государственном терроризме». При этом газета отмечает, что открытая поддержка Лукашенко для Путина «была бы равносильна войне со всей Европой, что не в его интересах».

Ряд западных изданий утверждают, что Евросоюз может ввести санкции в отношении авиакомпаний, которые участвуют в схеме доставки беженцев к границе. Газета Bild называет это авиаконтрабандой и упоминает «Аэрофлот». Официально со стороны Брюсселя никаких обвинений в адрес крупнейшего российского перевозчика пока не выдвинуто. Это в интервью «Эху» подтвердил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

В самом «Аэрофлоте» сказали, что не имеют никакого отношения к доставке мигрантов в Белоруссию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о непричастности компании к происходящему.

Если санкции в итоге будут введены, то они могут сильно навредить «Аэрофлоту», считает бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Среди авиакомпаний, которые могут быть причастны к доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию, западные СМИ также называют турецкие авиалинии. Этим вечером МИД Турции заявил, что сожалеет о миграционном кризисе в ЕС, и что Анкара не является частью проблемы.