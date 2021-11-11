Власти России признали, что разрабатывают законопроекты о цифровых кодах на транспорте в кафе и магазинах

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что детали согласовываются с профильными ведомствами. Других комментариев не представили.



Ранее газета РБК, ссылаясь на свои источники, сообщила, что система QR-кодов не будет распространяться на общественный транспорт и продовольственные магазины. Прежде всего, речь идет о самолетах и поездах, международных автобусах. Предположительно мера будет действовать до июня будущего года. Ее главная цель – это стимулировать людей вакцинироваться. Сейчас власти в регионах самостоятельно принимают решения о QR-кодах в общественных местах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает эту меру оправданной.

В Москве резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, за день ковид подтвержден у более 6 200 человек. Накануне было около четырех тысяч случаев. Всего в России выявлено почти 41 тысяча инфицированных. Скончались более 1 200 человек.

В Татарстане введут QR-коды во всех видах транспорта, в том числе и в общественном. Сегодня власти разъяснили, как будет работать эта система. Власти Татарстана также направили обращение в РЖД и Росавиацию ввести систему цифровых кодов.

Решение об обязательном введении цифровых кодов при посещении общественных мест в Москве может быть принято до конца недели, сообщает журнал Форбс, ссылаясь на источники в столичном правительстве. Возможно, проходить по QR-кодам в рестораны, торгово— и развлекательные центры придется на протяжении всего следующего года. Вице-президент федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов сказал «Эху», что нужно четко определить правила посещения общественных мест при введении новой системы.

«В целом ряде регионов QR-коды введены на заселении в отели, посещение ресторанов и кафе. Это не может вызвать оптимизма, конечно, хочется, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась. Пусть уже будут QR-коды и повальная вакцинация, тут нужно движение к каким-то понятным ориентирам. В основной своей массе [заведения общепита] это перенесут. Я надеюсь, что потери заведений в количественном плане у нас все-таки позади и большинство переживет. Здесь вопрос о том, какой будет подход: только ли QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации, например, или о том и другом, или медотвод, что делать с иностранцами, у которых QR-коды на западные вакцины, в чем они виноваты? Есть вопросы», — сказал он.

В.Прасов отметил, что большинство заведений уже адаптировало свою работу к новым условиям.

«В последнее время под ограничения с QR-кодами в наибольшей степени попадали рестораны. Конечно, рестораторам это было непонятно, поскольку ни транспорт, ни ритейл никаким образом не ограничивались. Но в данном случае рестораны во многих регионах уже к QR-кодам привыкли, чисто технически в этом ничего сложного нет. К сожалению, до какого-то этапа, пока количество вакцинированных не будет в полтора-два раза больше, конечно, бизнес будет испытывать определенную недозагруженность и выручка будет меньше. Хотя, в общем и целом, если сравнивать с первым введением QR-кодов в Москве летом сейчас, конечно, количество вакцинированных существенно больше», — подчеркнул он.

Писатель Виктор Шендерович считает, что при введении QR кодов власти могут столкнуться с сильным сопротивлением населения.

«Это будет осуществлено наихудшим, я думаю, образом. Потому что — кто все эти люди? Мы их не выбирали, это сильно осложняет наши отношения. Никакого доверия нет, оккупация и партизанщина — отношения государства с населением описаны Герценом. Соответственно, либо партизанские действия, либо просто пережить оккупацию. Когда в этой ситуации доходит до материй, требующих доверия, то вот с этим хана. С публичными казнями все хорошо, положить вниз лицом, переломать руки-ноги — с этим все хорошо, молчать в тряпочку — тоже все хорошо. Но однажды государству начинает противостоять не Навальный ужасный, а собственное тихое население, которое формально засчитано государством за поддержку, поскольку оно не шевелится».

Шендерович добавил, что у людей к власти и к ее действиям нет абсолютно никакого доверия.