Генпрокуратура подала иск о ликвидации Международного Мемориала*

Об этом сообщается на сайте организации.

«11 ноября 2021 года около 16:30 мы получили от Верховного суда уведомление, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации Международного Мемориала за систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах» (речь идет о немаркировке материалов организации)», — говорится в заявлении «Мемориала».

Судебное заседание назначено на 25 ноября.

Правление организации настаивает на том, что «никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет» и называет решение политическим. В своем заявлении правление отмечает, что организация неоднократно настаивала на отмене закона об иноагентах.

Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» было основано в 1989 году Андреем Сахаровым. В 2013 организация одной из первых была объявлена Минюстом иностранным агентом. Несколько недель назад на офис организации в центре Москвы напали неизвестные, которые ворвались внутрь и сорвали показ кинофильма.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» требование Генпрокуратуры прокомментировал председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

«Мы получили копию заявления генеральной прокуратуры – требование о ликвидации международного «Мемориала». К сожалению, мы не получили приложений, которых там больше 500 страниц, если судить по тексту. Ясно одно, что иск основан исключительно на законе об иностранных агентах. На обнаруженном якобы генеральной прокуратурой неисполнении требования о маркировке. Изначально этот закон и был придуман, чтобы преследовать организации, к которым не существует содержательных претензий. Никогда никакая наша информация не была оспорена, никакие наши действия не были объявлены незаконными. Все сводится к этому искусственному вымороченному закону, именно для этого он и придуман», — сказал он.

Я.Рачинский отметил, что в ноябре текущего года «Мемориал» отмечает 33-летний юбилей своей работы.

* российские власти считают иноагентом