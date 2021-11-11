На Украине запретили фильм «Ржевский против Наполеона» с президентом Зеленским в одной из главных ролей

Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на ответ Госкино. В ведомстве уточняют, что с 2015 года прокатное удостоверение на этот фильм не выдали ни одной украинской компании из-за того, что в фильме эпизодическую роль играет российский артист Юрий Гальцев, который с того же года находится под украинскими санкциями.

Сам Зеленский не только сыграл в этой картине Наполеона, но и выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по компании «Квартал 95» Сергеем и Борисом Шефирами.