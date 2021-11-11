Портал «Госуслуги» подвергся рекордной атаке, объявили в Минцифре. При этом ведомство сразу оговаривает, что кибернападение удалось отразить. По оценке министерства, нагрузка на портал превышала 680 гигабит в секунду. Кто может стоять за атакой, в Минцифре не уточняют.

О массовых перебоях в работе сайта пользователи сообщали в начале недели, когда по окончании режима нерабочих дней многие россияне захотели проверить действиях своих QR-кодов вакцинации. Также об отдельных перебоях сообщалось вчера и сегодня.