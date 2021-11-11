В Краснодарском крае сделали вакцинацию от ковида обязательной для пенсионеров

Аналогичную меру ввели в отношении страдающих хроническими заболеваниями и работников определенных сфер. Первый компонент вакцины люди должны получить не позднее 13 декабря, второй – 13 января.
Ранее на схожие шаги решились власти Петербурга.
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Аналогичную меру ввели в отношении страдающих хроническими заболеваниями и работников определенных сфер. Первый компонент вакцины люди должны получить не позднее 13 декабря, второй – 13 января.
Ранее на схожие шаги решились власти Петербурга.