Бывший мэр столицы Латвии Нил Ушаков лишен Европарламентом депутатской неприкосновенности

Решение депутатов позволит в полной мере расследовать вероятную коррупцию со стороны Нила Ушакова. Дело против него было возбуждено еще почти 3 года назад латвийскими силовиками. Они считают, что Ушаков во время работы в администрации Риги за взятку в 800 тысяч евро заключил с польской и чешской компаниями контракт на поставку автобусов и троллейбусов.

Уже через 4 месяца после возбуждения уголовного дела Ушакова отправили в отставку. Во время голосования он поддержал снятие с себя неприкосновенности, так как считает, что это поможет доказать «комичность и абсурдность» обвинений. Уголовному преследованию, по его словам, подверглись уже десятки членов его партии «Согласие». Ушаков считает, что латвийские власти развязали против него войну, чтобы «сломать» самую большую партию страны.

На время расследования Нил Ушаков сохранит место депутата Европарламента.