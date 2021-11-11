Польша обсуждает вопрос полного перекрытия границ с Белоруссией на фоне миграционного кризиса

В Евросоюзе говорят о возможных санкциях против третьих стран, которые помогают минскому режиму перебрасывать мигрантов с Ближнего Востока к границе с ЕС. На этом фоне Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал – Европа» в случае новых санкций со стороны Брюсселя.

В то же время, официальный представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано сегодня в интервью «Эху» отметил, что Россия в целом и «Аэрофлот» в частности пока не входят в список первоочередных подозреваемых в этой связи.