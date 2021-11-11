Правительство Финляндии готовит законопроект, позволяющий сотрудникам узнавать у работодателя зарплаты коллег

Авторы инициативы обосновывают ее необходимость борьбой с гендерным неравенством в оплате труда. Мужчины в Финляндии зарабатывают в среднем на 17% больше женщин. Новый проект закона должен сократить разрыв в зарплате и устранить гендерное неравенство, отмечает агентство Reuters. В случае если инициативу оформят в виде закона, сотрудники компаний получат возможность узнавать зарплаты сослуживцев.

Финские профсоюзы призвали депутатов не медлить с рассмотрением документа, как только его подготовит правительство.

В свою очередь, Конфедерация промышленности, крупнейшая в стране организация работодателей настаивает: передача данных о разнице в зарплатах должна быть добровольной. Иначе публикация пока закрытой информации вызовет всеобщее любопытство и ухудшит рабочую атмосферу, отметили в организации. Там, напротив, предлагают парламентариям не спешить с принятием документа: работодатели хотят как следует изучить вопрос неравенства зарплат. Его главными причинами называют разделение рынка труда на мужские и женские профессии, а также более медленное продвижение женщин по службе. На это ранее обращала внимание финский омбудсмен по вопросам равноправия.

Проект закона, который вызвал бурное обсуждение, финские законодатели могут одобрить до апреля 2023 года, когда пройдут очередные выборы в парламент.