Потерпевшие по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» обжалуют приговор восьмерым фигурантам, сообщается в заявлении кемеровского общественного центра помощи пострадавшим в трагедии. Семьи погибших считают вынесенные наказания слишком мягкими, а суммы компенсации морального вреда недостаточными. Они готовы дойти до Верховного суда России.
Оглашение приговора по делу о пожаре завершилось вчера. Фигуранты получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Семьям погибших присудили примерно по миллиону рублей.
В пожаре в торговом центре в марте 2018 погибли 64 человека, в основном дети.
Потерпевшие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» обжалуют приговор восьмерым фигурантам
Потерпевшие по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» обжалуют приговор восьмерым фигурантам, сообщается в заявлении кемеровского общественного центра помощи пострадавшим в трагедии. Семьи погибших считают вынесенные наказания слишком мягкими, а суммы компенсации морального вреда недостаточными. Они готовы дойти до Верховного суда России.