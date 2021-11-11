Потерпевшие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» обжалуют приговор восьмерым фигурантам

Потерпевшие по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» обжалуют приговор восьмерым фигурантам, сообщается в заявлении кемеровского общественного центра помощи пострадавшим в трагедии. Семьи погибших считают вынесенные наказания слишком мягкими, а суммы компенсации морального вреда недостаточными. Они готовы дойти до Верховного суда России.



Оглашение приговора по делу о пожаре завершилось вчера. Фигуранты получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Семьям погибших присудили примерно по миллиону рублей.



В пожаре в торговом центре в марте 2018 погибли 64 человека, в основном дети.