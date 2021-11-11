Парламент Чечни внесет в ГД законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность и вероисповедание преступников

Парламент Чечни внесет в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность и вероисповедание преступников и подозреваемых в преступлениях, — передает агентство ТАСС. Соответствующие поправки могут быть приняты к федеральному закону о СМИ.

Недавно по этому вопросу состоялась публичная дискуссия между главой региона Рамзаном Кадыровым и главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян. Последняя резко критически высказалась об азербайджанцах, арестованных по подозрению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, а Кадыров обвинил ее в спекуляции на национальном вопросе.

Законопроект о запрете указывать в СМИ национальность и вероисповедание преступников избыточен. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Союза журналистов России, бывший председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

«Попытка внести данную поправку в закон о СМИ делается не в первый раз. Каждый раз она, слава Богу, отвергалась нашим парламентом. Это вопрос не законодательства, это вопрос профессиональной этики работников СМИ. Закон – слишком грубый инструмент для регулирования подобных тонких и деликатных моментов. У нас с вами в Конституции написано, что никто не может быть принужден давать информацию о своей национальной принадлежности, следовательно, никто не может написать, что тот или иной человек принадлежит к той или иной национальности. Эта информация не существует без самого человека, только сам человек может сказать: «я русский, я украинец, я татарин, я черкес и так далее». Только он сам может это сказать. В данном случае введение этой поправки просто избыточно», — сказал он.