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16:12, 11 ноября 2021

Власти России подтвердили разработку законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах

Власти России подтвердили разработку на федеральном уровне законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Детали пока согласовываются, — заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Меры объясняют ухудшением ситуации. Ранее о разработке законопроектов написала газета РБК.

Цифровые коды понадобятся при перелётах как между российскими городами, так и в другую страну. Их потребуют во всех без исключения поездах и электричках, которые курсируют между городами. Распространят коды на посетителей кафе, ресторанов, торговых и фитнесс-центров, сообщили источники газеты РБК, знакомые с подготовкой документов.

В общественном городском транспорте так называемые QR-коды не понадобятся. В такси, в том числе междугородном, их тоже показывать не нужно. Не потребуют их в продуктовых магазинах. Если цифрового кода нет, до 1 февраля при посадке в поезд или самолет его заменит свежий ПЦР тест. QR-код можно будет получить не только после вакцинации или недавно перенесённого ковида, но и медицинского отвода от прививки.

В оперативном штабе дополнительно сообщат, когда законопроекты внесут в Госдуму.


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