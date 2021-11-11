Скончался бывший президент Южно-Африканской республики Фредерик де Клерк

Ему было 85 лет.

Де Клерк занимал пост президента всего пять лет – с 1985-94 годы. В этот период он начал привлекать чернокожее население республики к управлению. Бывший глава государства уволил из армии всех офицеров, которые подозревались в насилии. Де Клерк стал последним белым президентом Южно-Африканской республики.

Именно он в 90-м году разрешил деятельность партий, выступавших против расовой сегрегации. После этого из тюрьмы был освобождён самый известный диссидент в стране и борец с дискриминацией темнокожих Нельсон Мандела, которого ранее приговорили к пожизненному сроку. А уже спустя три года де Клерк вместе с Манделой были награждены Нобелевской премией мира за создание демократии в ЮАР. В 1997 году экс-президент принял решение навсегда уйти из политики. Он проживал в пригороде Кейптауна, где и скончался этим утром.

В этом году у Фредерика де Клерка был диагностирован рак легких.