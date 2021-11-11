Проект железнодорожной высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург» планируют закрыть так и не начав строительство

Вместо него в Правительстве раздумывают о создании линии для грузовых поездов.

Потенциальной причиной отказа от строительства ВСМ стали поручения Владимира Путина. Президент озадачил правительство проработать варианты развития грузового сообщения с северными российскими портами. Именно поэтому, как пишет издание «КоммерсантЪ» чиновники заговорили о замене пассажирского пути на товарный. В правительстве не стали комментировать эту информацию, однако эксперты рассказали журналистам, что необходимость в увеличении объемов грузоперевозок между столицами отпала когда поехали «Сапсаны», и заработала трасса М-11 «Нева»: с введением системы ПЛАТОН, для большинства перевозчиков нет разницы, какой платной трассой пользоваться. Кроме того, скоростные поезда и автомагистраль удовлетворяют спрос на пассажирские перевозки. Уже это ставило под сомнение необходимость строительства ВСМ.

Критике подвергался и проект: для строительства вокзала в Петербурге был выбран Лиговский проспект; а это означало, что пришлось бы сносить исторические здания и сильно увеличить транспортную нагрузку на центр города.

Первоначально чиновники планировали возвести скоростную магистраль в 2027 году. Максимальная стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард 700 миллионов рублей.