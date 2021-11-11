Лавров: Компания «Аэрофлот» не причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши

Это заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Ранее в Кремле эти сообщения назвали безумной идеей. Ряд западных изданий утверждают, что в перевозке беженцев в Белоруссию участвует ряд авиакомпаний, в том числе, «Аэрофлот». Газета Bild называет это авиаконтрабандой. Официальный представитель ЕС Петер Стано сказал в интервью «Эху», что Брюссель пока не называет конкретные авиакомпании, которые могут быть к этому причастны.

Сама компания «Аэрофлот» заявила о непричастности к перевозке мигрантов в Белоруссию.