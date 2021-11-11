«Аэрофлот» может подать в суд из-за сообщений Bloomberg о санкциях против участников перевозки мигрантов в Белоруссию

Компания «Аэрофлот» может подать в суд из-за сообщений агентства Bloomberg о санкциях ЕС против авиаперевозчиков, которые участвуют в перевозке мигрантов в Белоруссию. В заявлении «Аэрофлота» говорится, что компания не имеет к этому никакого отношения. Bloomberg, ссылаясь на свой источник, утверждает, что санкции в отношении «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границы могут быть введены в начале декабря. Все это может сильно навредить компании, — считает бывший министр экономики Андрей Нечаев.

В МИДе России назвали заявление о вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис неправдой.

