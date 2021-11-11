Верховный суд России направил в Подмосковный суд дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Таким образом удовлетворено ходатайство прокуратуры. Фургал просил рассмотреть его дело с участием присяжных. Однако судья решил, что коллегия, сформированная из жителей хабаровского края вряд ли сможет быть не предвзятой, передает агентство РИА Новости. Напомню, Фургал вину в организации убийств предпринимателей не признает.
2021-11-11T15:04:15+03:00
2021-11-11T15:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 11 ноября 2021
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