Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко угрожает Европе перекрыть транзит газа в случае введения новых санкций в отношении Минска.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил в Брюсселе, что ЕС не позволит Александру Лукашенко запугать себя угрозами. Ранее Брюссель предупредил, что может ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за миграционного кризиса, в частности, ограничения могут коснуться авиакомпаний, перевозящих мигрантов.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова утверждает, что компания не имеет отношения к доставке мигрантов на белорусско-польскую границу.

В Кремле назвали возможные санкции против «Аэрофлота» безумной идеей.