Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о цифровых кодах на транспорте, кафе и магазинах

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил разработку законопроектов о цифровых кодах на транспорте, кафе и магазинах. Ранее источники газеты РБК утверждали, что подобная мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации. Как ожидается, она не затронет общественный транспорт и продовольственные магазины. Впрочем, детали еще согласовываются.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время речи об отмене QR-кодов не идет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что QR-коды при посещении общественных мест введены в 77 российских регионах.

В Москве резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, за день ковид подтвержден у более 6 200 человек. Накануне было около четырех тысяч случаев. Всего в России выявлено почти 41 тысяча инфицированных. Скончались более 1 200 человек.