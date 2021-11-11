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Эксклюзив Эха 14:56, 11 ноября 2021

Климов: В случае возможных санкций в отношении «Аэрофлота» РФ вправе зеркально реагировать на действия других стран

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал «Эху», что Россия вправе зеркально реагировать на действия других стран, признанные незаконными. Так он прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» возможные санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот».

«Эта тема не новая, этот вопрос обсуждается в течение многих лет. Как только начались сворачивания программ стратегического партнерства с Россией и начались развертывания санкционных действий. Эти действия возникли не сегодня, первые попытки проглядывались еще в 2008 году. И стороны рассуждали, чем закончится та или иная история. Мы намекали, что если они будут очень агрессивно себя вести, то придется пересмотреть некоторые вещи, к которым они привыкли. У нас действует федеральный закон, который предусматривает введение целого ряда мер в ответ на незаконное ограничение в наш адрес», — сказал сенатор.

А.Климов напомнил, что во время переговоров с Россией о стратегическом партнерстве западные страны настаивали на отмене всех ограничений для транссибирских авиаперелетов.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина в эфире «Эха Москвы» сказал, что польские власти располагают информацией о якобы вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис на белорусско-польской границе. Он также отметил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании, сказав, что это не означает, что такие санкции будут.


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